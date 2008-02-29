В Британии начались испытания силиконовой матки

Медики тестируют силиконовую матку В Британии биомедицинская компания CARE Fertility начала тестирования силиконовой матки, которую будут использовать для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Новая матка, по словам медиков, позволит улучшить жизнеспособность эмбрионов и повысит шансы на успешное зачатие ребенка.

Устройство представляет собой перфорированную силиконовую капсулу длиной пять миллиметров, куда будет помещаться эмбрион из пробирки. После этого силиконовая матка помещается в матку пациентки и закрепляется с помощью гибкого провода и нити, концы которой выводятся в шейку матки.

Спустя несколько дней капсула извлекается наружу, вскрывается, и специалисты производят отбор наиболее качественных эмбрионов для последующей трансплантации в матку пациентки.

В настоящее время эмбрионы для ЭКО выращиваются в пробирке в лаборатории. При этом каждые несколько часов специалисты производят замену питательной среды для эмбриона. Поэтому медики полагают, что применение новой силиконовой матки позволит выращивать эмбрионы в условиях, приближенных к естественным, что улучшит их шансы на выживание, и снизит риск осложнений для женщин.

Lenta.ru