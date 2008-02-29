Онкологическую службу в Украине ожидают реформы

28 февраля в Министерстве здравоохранения Украины состоялось расширенное совещание по вопросам реформирования онкологической помощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Участие в мероприятии приняли министр здравоохранения Василий Князевич, заместитель министра Василий Лазоришинец, главный онколог Минздрава Игорь Щепотин, главные врачи областных, городских онкологических диспансеров и внештатные специалисты по специальности "онкология" региональных управлений здравоохранения из всех областей Украины и АР Крым.

На заседании речь шла об итогах в сфере здравоохранения относительно удовлетворения потребностей населения в специализированной онкологической помощи. Напомним, главные акценты деятельности в этой сфере определены в Межотраслевой комплексной программе "Здоровье нации" на 2002 - 2011 годы (утвержденная постановлением Кабинета Министров Украины от 10 января в 2002 г. №14), Государственной программе „Детская онкология" на 2006-2010 годы (утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 19.07.06 №983).

Следует отметить, что за годы реализации мероприятий Программы (2002 - 2006 р.р.) наметились позитивные тенденции в динамике основных показателей состояния онкологической помощи больным злокачественными новообразованиями, что свидетельствует о повышении ее эффективности. Вместе с тем, выступая перед врачами-онкологами, министр здравоохранения Василий Князевич отметил, что на протяжении последних лет злокачественные новообразования стабильно занимают одно из ведущих мест в общей заболеваемости и смертности украинцев.

"В Украине, как и во всем мире наблюдается тенденция к росту онкологической заболеваемости среди населения. Ежегодно выявляют больше 150 тыс. новых случаев злокачественных новообразований, почти 90 тыс. жителей Украины умирают от рака, причем 35% умерших - лица работоспособного возраста. Из-за поздней диагностики онкологических заболеваний 33-38% больных умирают на протяжении одного года после установления диагноза. В развитых странах мира такой показатель достигает 26% процентов", - отметил министр.

По его мнению, остается ряд проблем, которые могли бы реально снизить показатели заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний. Решить эти проблемы помогут Закон Украины "Об Общегосударственной программе борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года", реформирование онкологической службы и функционирование Института рака с прямым подчинением Министерству здравоохранения.

Кстати, 28 февраля в Кабинете министров Украины подписан Акт о передаче Украинского научно-исследовательского института онкологии и радиологии АМН Украины в состав Минздрава Украины.

Ситуацию в стране относительно проблем онкологии детально выложил в своем докладе главный онколог Минздрава Украины Игорь Щепотин, вызвав дискуссию среди коллег. Врачи-онкологи из разных уголков Украины отозвались на призыв министра Василия Князевича создать рабочую группу за результатами совещания и предпринять первые шаги в направлении реформирования онкологической помощи.

Участники совещания приняли решение до 31 марта 2008 года подать в Кабинет министров Украины проект закона "Об утверждении Общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 г.". Также решено обратиться к Министерству финансов Украины с требованием более рационально распредилять по регионам средства на приобретение химиопрепаратов и оборудования в рамках упомянутой программы в соответствии с количеством онкологических больных, а не количеством населения региона. Кроме того, на выполнение программы борьбы с онкозаболеваниями, каждый регион разработает паспорт онкологического больницы для дооборудования.