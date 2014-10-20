Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы СЭС

Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности глав Государственного агентства по водным ресурсам, Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также Санитарно-эпидемиологической службы.

Согласно распоряжениям правительства, опубликованным на веб-портале Кабмина, обязанности главы Госагентства по водным ресурсам возложены на Алексея Чунарева, обязанности главы Санэпидслужбы возложены на Святослава Протаса, обязанности главы Госгеослужбы возложены на Людмилу Шемелинец.

Назначенные чиновники будут выполнять свои обязанности до назначения глав указанных ведомств в установленном законом порядке.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабинет министров Украины в рамках оптимизации работы органов исполнительной власти ликвидировал Санитарно-эпидемиологическую службу Украины и передал ее функции в создаваемую на текущий момент Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов. Помимо функций СЭЗ новая служба будет выполнять функции Государственной инспекции по защите прав потребителей и Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, которые в дальнейшем также будут ликвидированы.