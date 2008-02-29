Акция «За поколение без туберкулеза»

На днях были подведены итоги совместной благотворительной акции Донецкой областной организации Общества Красного Креста и компании «Амстор» «За поколение без туберкулеза», которая стартовала в июле прошлого года. 128 копилок Красного Креста для сбора пожертвований были установлены на кассах торговых центров Донецке, Мариуполе, Горловке, Макеевке, а 2 октября 2007 г. к акции присоединилось и Запорожье. За время проведения акции копилки наполнялись неоднократно, а итоговая сумма составила 83 011,95 грн. в Донецкой области и 16 024 грн. в Запорожье.

По решению организаторов акции в Донецкой области на эти средства было закуплено 1640 комплектов постельного белья, которые в качестве социальной помощи получили:

- Донецкая областная клиническая противотуберкулезная больница;

- Донецкий, Макеевский, Горловский, Шахтерский городские тубдиспансеры;

- Волновахский районный тубдиспансер;

- Донецкий детский противотуберкулезный санаторий.

Запорожская организация Общества Красного Креста намерена также закупить постельное белье для туберкулезных больниц своего региона. Вручить эту социальную помощь планируется 24 марта, в Международный день борьбы с туберкулезом.

Кроме того, противотуберкулезные диспансеры Донецка, Макеевки, Горловки и Мариуполя получили более 500 единиц новой одежды для взрослых и детей.

Организаторы акции ставили перед собой задачу не просто собрать пожертвования, но акцентировать внимание общественности на проблеме туберкулеза в Украине, а также с помощью созданной в торговых центрах информационной площадки консолидировать горожан для борьбы с эпидемией.

По словам координатора обучения Бюро проекта ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Донецкой области Ирины Дубровиной, благодаря постоянно возрастающему в последнее время вниманию к проблеме туберкулеза со стороны общественных организаций, бизнес структур, в том числе и благодаря прошедшей акции «За поколение без туберкулеза», общественность стала более информированной, а значит, и более активной в борьбе с эпидемией.

Ее мысли подтверждает и главный врач Донецкой областной туберкулезной больницы, областной фтизиатр Светлана Светличная, по словам которой в последнее время в Донецкой области наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости туберкулезом. Показатель уровня заболеваемости снизился на 4,6%, а уровень смертности от этой болезни упал на 15%. Заболеваемость среди детей тоже снизилась на 7%.

Но, к сожалению, уровень заболеваемости туберкулезом в Украине остается очень высоким – он более чем в 2 раза превышает эпидемиологический порог, а Донецкая область сейчас занимает 5 место в Украине по показателю заболеваемости.