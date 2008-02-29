Косметика наносит вред женскому организму

Женщины всегда стремятся быть красивыми. На какие жертвы они только не идут ради этого. По статистике, ежегодно в женский организм попадает около 2,5 кг косметики. Причем это накладывает свой отпечаток на здоровье. К тому же кремы, скрабы, маски, тоники и лосьоны каждый день впитываются в кожу, принося непоправимый вред.

Многие представительницы прекрасного пола, желая выглядеть лучше, ежедневно используют более 20 косметических средств. При этом большая часть из них, даже не обращают внимания на срок годности губной помады или туши для ресниц. По статистики девять из десяти женщин пользуются в основном просроченной косметикой. Они даже не подозревают, что содержимое тюбиков и баночек грозит инфекционными заболеваниями, аллергией и раздражением кожи.

Стоит отметить, что не все барышни знают, что срок хранения туши для ресниц составляет от трех до шести месяцев. Легко определить, когда тушь пришла в непригодность. Она берется комочками и плохо ложится на ресницы. В таком виде ее не стоит использовать, лучше сразу же выбросить. Срок годности тонального крема немного больше. Он может прослужить до одного года. Пудра, тени для век и компактные румяна можно использовать от двух до трех лет, если регулярно менять спонж и кисточку для нанесения макияжа. Помада и жидкий блеск для губ могут прослужить до полутора лет.

Ученые считают, что некоторые синтетические составляющие косметики, при попадании в организм, могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Исследователи предполагают, что в организме женщины могут происходить опасные химические реакции при смешивании нескольких видов косметики. Именно поэтому специалисты рекомендуют пользоваться исключительно одной косметической линией.

К тому же, ученые доказали, что впитывание косметики через кожу куда более опасно, чем, например, попадание ее в организм через рот. Установлено, что если с компонентами губной помады могут справиться ферменты, которые содержатся в слюне или желудке, то составляющие кремов или лосьонов проникают через кожу прямо в кровь.

Огромный вред приносят женщины сами себе, когда не смывают на ночь косметику. Таким образом, поры остаются закупоренными, кислород не может поступить в кожу и она попросту не дышит. По этой причине на утро может появиться отечность, прыщи, нездоровый цвет лица и даже воспаление. Если же с ресниц не смыть тушь, то можно заболеть серьезной инфекцией, при попадании комочка в глаз.

Наиболее коварной, по мнению косметологов, является натуральная косметика. Поскольку она не содержит консервантов, то быстрее портится. Если вы заметили признаки раздражения на своем лице, то лучше отказаться от ее применения.

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