Из-за гриппа на Волыни школы остаются на карантине

На Волыни 22 школы до сих пор остаются на карантине из-за эпидемии гриппа, в 31 учебно-воспитательном заведении занятия возобновились.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Волынской областной госадминистрации, эпидемия гриппа и острых респираторных заболеваний в области постепенно идет на спад. С 25 февраля все школы Луцка начали учебный процесс. Планируется, что со следующей недели все школы Волыни заработают в обычном режиме.

Как сообщалось, в связи с возникновением эпидемии гриппа и с целью предотвращения распространения заболеваний в школах Луцка и области с 11 февраля временно были прекращены занятия. Часть школ была закрыта на карантин с 19 февраля.