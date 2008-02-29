Анестезиологи заражали пациентов СПИДом и гепатитом

Около 40 тысяч пациентов одной из клиник штата Невада могли заразиться вирусами СПИДа и гепатита С по вине анестезиологов.

У шести человек, прооперированных в центре эндоскопии, выявлен вирус гепатита С, причем пятерым из них операцию делали в один и тот же день в сентябре 2007 года.

Как отмечается в результатах расследования, "инфицирование могло произойти по вине анестезиологов больницы, допустивших контакт пациентов с кровью инфицированных больных".

Не исключено также, что инфицирование могло осуществляться на протяжении нескольких лет, и поэтому 40 тысяч пациентов, которым с 2004 года производилась анестезия в этой клинике, получили письма с просьбой пройти обследование на наличие в организме вирусов гепатита С и СПИДа.

mignews.com