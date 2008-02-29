Натуральный кофе защищает от цирроза печени

Американские ученые выяснили, что кофе может предотвратить заболевания печени у людей, употребляющих алкогольные напитки.

Результаты исследования показали, что люди, которые выпивают хотя бы одну чашку кофе в день, снижают риск заболевания циррозом печени на 20%. Употребление двух или трех чашек кофе в день снижает риск заболевания этого органа на 40%. Те, кто выпивает больше четырех чашек этого напитка, в 80-100% случаев не болеют циррозом.

Очевидно, кофе дает организму некоторые защитные свойства против алкогольного цирроза печени, и, чем больше кофе человек употребляет, тем меньше он рискует заболеть или умереть от этой болезни, считают ученые.

Кстати, специалисты отмечают, что чай, который также содержит кофеин, не защищает от цирроза. Возможно, эту функцию выполняет другой кофейный компонент, а совсем не кофеин.

В то же время ученые предостерегают: «Наше исследование – это не рекомендация для алкоголиков пить больше кофе… Существует другой большой вред, который причиняют организму те, кто злоупотребляет алкоголем, ведь страдает не одна только печень».

"24"