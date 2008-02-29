Институт онкологии и радиологии передан в состав Минздрава
Это даст много возможностей
В Кабинете министров Украины министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ и президент Академии медицинских наук Украины Александр ВОЗИАНОВ подписали Акт о передаче Украинского научно-исследовательского института онкологии и радиологии АМН Украины в состав Минздрава Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.
Подписание акта состоялось во исполнение распоряжения Кабмина от 24 декабря 2007 года №1186-р "О повышении эффективности онкологической помощи".
Как отметил В.КНЯЗЕВИЧ, позиция А.ВОЗИАНОВА свидетельствует не только о его высокой ответственности как медика, но и о государственническом подходе в решении серьезных проблем.
В сообщении отмечается, что функционирование Национального института онкологии в составе Минздава позволит:
усовершенствовать организационную структуру онкологической службы на основе существующей системы;
оптимизировать использование бюджетных средств путем улучшения материально-технического обеспечения службы и закупки лекарственных препаратов;
постоянно совершенствовать стандарты лечения онкологических больных на основе доказательной медицины;
в корне изменить систему подготовки врачей-онкологов.
обеспечить плановое лечение онкобольных только в учреждениях с соответствующим материально-техническим и кадровым обеспечением;
повысить уровень информированности населения по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.