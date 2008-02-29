Институт онкологии и радиологии передан в состав Минздрава

В Кабинете министров Украины министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ и президент Академии медицинских наук Украины Александр ВОЗИАНОВ подписали Акт о передаче Украинского научно-исследовательского института онкологии и радиологии АМН Украины в состав Минздрава Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Подписание акта состоялось во исполнение распоряжения Кабмина от 24 декабря 2007 года №1186-р "О повышении эффективности онкологической помощи".

Как отметил В.КНЯЗЕВИЧ, позиция А.ВОЗИАНОВА свидетельствует не только о его высокой ответственности как медика, но и о государственническом подходе в решении серьезных проблем.

В сообщении отмечается, что функционирование Национального института онкологии в составе Минздава позволит:

усовершенствовать организационную структуру онкологической службы на основе существующей системы;

оптимизировать использование бюджетных средств путем улучшения материально-технического обеспечения службы и закупки лекарственных препаратов;

постоянно совершенствовать стандарты лечения онкологических больных на основе доказательной медицины;

в корне изменить систему подготовки врачей-онкологов.

обеспечить плановое лечение онкобольных только в учреждениях с соответствующим материально-техническим и кадровым обеспечением;

повысить уровень информированности населения по вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований.