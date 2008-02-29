Пересадка зуба вернула ирландцу зрение

Британские офтальмологи провели уникальную операцию по пересадке зуба в глазницу ослепшего пациента и вернули ему частичное зрение, пишет британская газета Telegraph.

Пятидесятисемилетний житель Ирландии Роберт Макникол потерял зрение из-за несчастного случая, произошедшего два года назад на мусороперерабатывающей станции, которой он руководил.

Врачи, к которым ранее обращался за помощью Макникол, признавали свою беспомощность. Тогда за лечение ирландца взялся хирург, специализирующийся на передовых медицинских технологиях.

"Для восстановления зрения по уникальной методике было необходимо установить в глазную впадину пациента зуб, в котором можно было бы закрепить специальную линзу", - рассказывает Telegraph.

Донором зуба для своего отца стал 23-летний сын Макникола.

"Уверен, я выгляжу, как Терминатор", - шутит Макникол. - "Мой сын был безумно счастлив, что смог помочь. Он сказал, что я могу забрать все его зубы, если от этого я смогу видеть".

Необычная операция, проведенная в Сассекской глазной клинике Брайтона, состояла из ряда этапов и длилась несколько месяцев.

1plus1.ua