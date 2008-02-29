Ющенко подписал закон об отпуске работникам семейной медицины

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об установлении дополнительного отпуска работникам семейной медицины.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении».

Согласно закону, дополнительный отпуск предусматривается предоставлять заведующим отделений семейной медицины, выездным бригадам, которые работают свыше трех лет.

Как отметила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, в Украине насчитывается свыше 9 тысяч семейных медсестер, при этом из них 6,5 тысяч работают в сельской местности.