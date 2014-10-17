Расширен перечень медицинских изделий, входящих в военные аптечки

Перечень медицинских изделий, которые могут входить в состав военных аптечек существенно расширен.

Как сообщили УНИАН в Государственной лекарственной службе Украины по лекарственным средствам, учитывая высокую актуальность, вопрос обеспечения украинских военнослужащих современными медицинскими изделиями, приложила все усилия для того, чтобы оперативно зарегистрировать в Украине необходимую продукцию.

На днях Научно-экспертный совет по вопросам государственной регистрации медицинских изделий при Гослекслужбе Украины принял решение о внесении ряда медицинских изделий в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения, разрешенных для применения на территории Украины.

Приказом ДержлікслужбиУкраїни от 16.10.2014 № 1287, в частности, зарегистрированы различные виды бинтов, холсты, наборы для остановки кровотечения с общим названием «Средства кровоостанавливающие медицинские стерильные QuikClot®» производства Z-Medica, LLC (USA) (свидетельство о государственной регистрации № 14313/2014 от 16.10.2014).

Следовательно, отмечают в Гослекслужбе, на сегодня перечень медицинских изделий, которые могут использоваться при оказании медицинской помощи украинскими военными, пополнен современными средствами, которыми пользуются и военнослужащие стран НАТО.