В результате обстрела в Донецке пострадал Институт им.Гусака

В результате разрыва минометной мины на территории Института пострадал хирургический корпус, были выбиты окна. Как говорит Леонид Шматько, главный врач Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака, врачи «оказались незащищенными перед холодами».

Благодаря содействию Штаба в сжатые сроки была произведена замена 35 оконных блоков, в том числе внешних отливов, подоконников и внутренних откосов. В здании заменены 39 стеклопакетов. Общая стоимость работ составила 235 тысяч гривен.

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«Во время проведения боевых действий на территории института разорвалась минометная мина. К счастью, среди персонала и пациентов пострадавших нет, но в результате взрыва были выбиты практически все окна, и фактически мы оказались открыты любым ветрам и холодам. Своими силами мы смогли временно подручными средствами залатать повреждения. Но накануне зимы этого мало. - рассказал главврач ИНВХ Леонид Шматько. - Поэтому обратились в Фонд Рината Ахметова, и очень благодарны, что там откликнулись на нашу просьбу, с пониманием отнеслись к тому, что произошло. Уже второй день идут работы: меняются окна, ставятся стеклопакеты. Сейчас мы спокойно можем смотреть в зиму, запускать котельную, и быть уверенными, что тепло останется в помещении».

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Напоминаем, что ранее Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова доставил в отделение детской онкогематологии ИНВХ им. В.К. Гусака в Донецке медикаменты, средства гигиены и дезинфекции на общую сумму около 960 тысяч гривен.