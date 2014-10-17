Окружите себя счастливыми людьми, и будьте здоровы

Окружите себя счастливыми людьми. Научно доказано, что счастье может передаваться как инфекция. Каждый знает, каким заразительным бывает смех простодушного взрослого или радостный смех ребенка. Если чей-то друг, сосед или родственник переживает счастливый период, или кому-то из близких улыбнулась удача, их позитив как флюиды распространяется на окружающих. Научитесь воспринимать эту энергию, разделяя счастье других людей, искренне радуясь их победам, пишет 7 дней.

Перестаньте плохо думать о людях и окружающем мире. Подозрения, обвинения, недоверие близких, коллег и друзей теперь должны стать недоступными. Негативных мыслей вообще не должно быть, ведь, как известно, мысль является материальной.

“От души посмеяться и вволю выспаться - вот два лучших лекарства от любого недуга”, - так гласит ирландская пословица. Поэтому высыпайтесь и смейтесь вволю и ваше здоровье обязательно скажет вам спасибо.

Слушайте музыку. Музыка способна влиять на настроение. Чаще слушайте то, что вам нравится.

Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться утром с сожалениями. Так что люби тех, кто относится к тебе хорошо, прощай тех, кто не прав, и верь, что всё происходит не случайно.