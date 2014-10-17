Какие продукты особенно вредны для мужчин

Как показали исследования, не все продукты одинаково полезны и мужчинам и женщинам, а некоторые способны принести мужчинам ощутимый вред, если употреблять их бесконтрольно и в больших количествах. Как ни странно, но еда, которую мы считаем традиционно «мужской» (например, свинина с картофельными чипсами под пиво) приносит наибольший вред сильной половине человечества, пишет foka.com.ua.

Соя

Доказано, что чрезмерное количество сои в рационе питания (соуса, соевого молока, тофу) уменьшает уровень тестостерона в крови и снижает потенцию. Исследования показали, что соя способна даже уменьшать количество сперматозоидов - дополнительный повод отказаться от нее, особенно, если человек планирует стать отцом. Небольшое количество сои вряд ли повредит, если знать меру.

Пиво

Плохие новости - любимый напиток всех настоящих мужчин, пиво, на самом деле содержит фитоэстрогены, вещества, состав которых напоминает женские половые гормоны. Именно они являются причиной развития классического «пивного живота» и ожирения по женскому типу, а также высокого уровня холестерина, нарушение работы желчного пузыря и печени. Вывод - от пива тоже следует воздерживаться, по крайней мере, не употреблять его без меры и в больших количествах. Даже одна бутылка пива в день - уже слишком много.

Продукты, содержащие железо

Красное мясо, яйца, инжир, гречка, грецкие орехи - все эти продукты содержат большое количество железа, которого мужчины требуют гораздо меньше, чем женщины. Избыток железа способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний у сильной половины человечества. Что делать? Время от времени заменять красное мясо курицей или индейкой. Частичную альтернативу мясу могут составить и бобовые: фасоль и горох.

Картофельные чипсы

Любимые многими мужчинами картофельные чипсы способствуют развитию онкологических заболеваний. Канцерогенные свойства чипсов из меню фаст-фуда были неоднократно доказаны.

Колбаса и колбасные изделия

Употреблять переработанное мясо в принципе плохая идея. К тому же в состав многих колбасных изделий входит вовсе не мясо, а соя, приправленная вкусовыми добавками и ароматизаторами, о вреде которого для мужского организма мы рассказали с самого начала.

Свинина

Мужскому организму нужен белок не только для сохранения и увеличения мышечной массы, но и для выработки гормона тестостерона. Животная пища, в свою очередь, содержит аминокислоты, которые организм человека не в состоянии вырабатывать самостоятельно, и поэтому, как утверждают многие эксперты, незаменимая. Однако, вместе со свининой мы получаем и жиры, которые не расщепляются организмом. Альтернатива свинине: телятина, молодая говядина. На втором месте по содержанию белка: мясо курицы или индейки.