Гуманитарный штаб при фонде Ахметова и «Шахтер» запускают проект «ПОМОЖЕМ детям»

Читайте такжеБолее 600 продуктовых наборов волонтеры Гуманитарного штаба доставили жителям ДонецкаГуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова совместно с ФК «Шахтер» запускают проект «ПОМОЖЕМ детям». Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщили координатор Гуманитарного штаба Римма Филь и генеральный директор футбольного клуба Сергей Палкин. Проект стартует 20-го октября и будет направлен на помощь детям в возрасте до двух лет, которые проживают в зоне АТО. По подсчетам Штаба, таких детей в указанном регионе около 40 тысяч. У всех этих детей есть специфические потребности, которые родители закрывали в мирное время, но не могут обеспечить сейчас. Прежде всего, это детское питание, подгузники, специальные медикаменты.

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«Помощь Гуманитарного рейса обеспечивала в основном взрослое население: пенсионеров, инвалидов, но мы увидели, что специфические потребности малышей до 2х лет в зоне АТО сегодня системно не обеспечивает ни одна гуманитарная миссия, - рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. – Поэтому, по инициативе ФК «Шахтер», было принято решение запустить проект «ПОМОЖЕМ детям», в рамках которого дети до 2х лет в зоне АТО ежемесячно будут обеспечены специализированными детскими наборами. Ранее, в рамках рейса, Штаб уже доставил более 10 тыс. детских наборов. В октябре и ноябре будет доставлено еще по 20 тыс».

Помощь в доставке наборов будет оказывать ФК «Шахтер». Волонтеры из числа сотрудников футбольного клуба и стадиона уже активно привлечены к деятельности Гуманитарного штаба, доставляя гуманитарную помощь жителям Донбасса. Начиная с конца августа, работники клуба раздали жителям Донецка более 200 тыс. продуктовых наборов.

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«Учитывая то, что приоритет в гуманитарной деятельности клуба – дети, мы сразу поддержали инициативу Президента клуба Рината Ахметова о запуске специального гуманитарного проекта для детей до 2х лет в зоне АТО, - рассказываетСергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер». – Еще в августе мы сосредоточили свои усилия на помощи детям, которые терпят лишения от войны в Донбассе. Игроки «Шахтера» и главный тренер Мирча Луческу приобретают именно то, в чем нуждаются пострадавшие от боевых действий дети. Часть средств, вырученных клубом от продажи билетов на домашние матчи, мы направляем на лечение пострадавших в зоне проведения боевых действий детей и на материальную поддержку семей, где из-за трагических событий дети лишились родителей. Сейчас мы видим, что в гуманитарной помощи нуждаются порядка 40 тыс. детей. И Клуб вместе с Гуманитарным штабом будет пытаться помочь каждому малышу, где есть такая возможность. В первую очередь, в нашем родном Донецке».

В состав набора для ребенка входят молочные каши и смеси, овощные и фруктовые пюре, детские соки, подгузники.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.