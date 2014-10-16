Простые упражнения помогут снять мышечное и эмоциональное напряжение

Эти простые упражнения по несколько минут можно выполнять каждый день – дома или на работе.

УПРАЖНЕНИЕ 1

ПОГРУЗИТЬСЯ В ТИШИНУ

Мы живем в мире, переполненном разнообразными шумами и сигналами: грохот вагонов метро, гул автострад, гудение компьютера, телефонные звонки… И как результат уровень нашего стресса растет пропорционально количеству звуков, вбираемых нами более или менее осознанно. А если к этому прибавить еще и гул наших внутренних диалогов с самими собой… Как в таких условиях достичь покоя и равновесия? Надо начать с тишины – в себе и вокруг себя. Хотя бы в течение часа, или одного утра, или одного дня. Пользуйтесь каждой возможностью, чтобы организовать себе пространство тишины. Как? Прослушав новости, выключайте радио, отвыкните от привычки работать за компьютером под музыку, время от времени хотя бы на час отключайте мобильный телефон, попробуйте неделю прожить без телевизора, а иногда ужинайте в тишине. Это не только поможет достичь большего внутреннего покоя и ясности ума, но и откроет вам новый способ присутствовать в собственной жизни и жизни ваших близких.

УПРАЖНЕНИЕ 2

НАЙТИ РАВНОВЕСИЕ

Поза дерева, одна из самых простых в йоге, помогает гармонизировать нашу умственную и физическую энергию. Упражнение можно выполнять утром или вечером, по возможности – днем на работе.

Встаньте, выпрямите спину, направьте взгляд прямо перед собой.

Поднимите правую ногу, согнув ее в колене и отведя в сторону, упритесь стопой во внутреннюю поверхность бедра левой ноги.

Левую ладонь положите на левое бедро.

Достигнув равновесия, соедините ладони на уровне солнечного сплетения.

Постарайтесь удержаться в позе 10 секунд, дыша мягко и глубоко, без задержек.

Сплетите пальцы рук, разверните ладони кверху, вытянув руки над головой, словно вы хотите оттолкнуть от себя небо.

Повторите то же самое с левой ноги.

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