Больше всего больных гриппом и ОРВИ – в Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра гриппа и ОРВИ Государственного заведения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Минздрава Украины".

Согласно данным центра, с 6 по 12 октября в Украине показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемические пороги и находятся в пределах от 2,5% в Днепропетровской до 71,2% в Ивано-Франковской областях.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 142 тыс. 313 человек, из них 69,4% - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 39,1 на 10 тысяч населения, что на 11,5% больше, чем за прошлую неделю.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в г. Киеве – 62,6, самый низкий – в Харьковской области – 14,6 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю госпитализированы 4 тыс. 272 человека, из них 76,2% - дети до 17 лет.

Летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

Общее количество вакцинированных против гриппа составляет 883 чел. – 1,6% общего количества лиц групп риска.

Информация приведена без учета данных из АР Крым, Донецкой и Луганской областей и г. Севастополя.