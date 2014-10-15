Киев передаст для мобильного госпиталя 2 автомобиля скорой медпомощи
Киев готовит для передачи мобильному госпиталю в зону проведения Антитеррористической операции еще два автомобиля скорой медицинской помощи
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время презентации проекта «Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова» (ПДМГ имени Пирогова), информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Радуцкий сообщил, что городская власть всячески поддерживает этот проект, призванный усилить работу медиков, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.
«Создание добровольческого мобильного госпиталя инициировано столичной общественностью, в него входят добровольцы, которые стремятся помогать нашим ребятам в АТО, спасая их жизни. Это очень важная инициатива, которую мы как городская власть будем поддерживать и помогать, в том числе материально-техническими средствами. Так, Киевский городской председатель Виталий Кличко принял решение передать мобильному госпиталю 2 автомобиля «скорой», дооснастив их совместно с волонтерами необходимыми медикаментами», – сказал Радуцкий и напомнил, что Киев уже передал 10 автомобилей «скорой» для военных батальонов в зоне АТО.
Во время презентации проекта ПДМГ имени Пирогова, которая прошла в форме показательных учений, состоялось развертывание операционного блока, демонстрация работы эвакуационных команд, передислокация в соответствии с условной боевой ситуацией, предоставлением неотложной хирургической помощи.
Проект «ПДМГ имени Пирогова» реализует Всеукраинский совет защиты прав и безопасности пациентов при поддержке Правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики в сотрудничестве с Министерством обороны Украины, Украинской резервной армии и городской власти Киева. Концепция мобильного полевого госпиталя является адаптацией американской системы MASH – Mobile Army Surgical Hospital – к реалиям боевых действий в зоне проведения АТО на территории Украины.
Как отмечается в сообщении, внедрение MASH в Армии США позволило достичь показателя в 97% выживания раненых – благодаря приближению квалифицированной медицинской помощи как можно ближе к линии фронта.
Среди особенностей работы мобильного полевого госпиталя в зоне АТО: 10 км от места боевых действий, вне зоны обстрела враждебной артиллерии; время развертывания – 30 минут; скорость перемещения во время передислокации – 50 км/час; предоставление помощи 10 раненым ежечасно; прием раненых из 80-километрового сектора боев.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября Киев передал бойцам АТО 10 автомобилей скорой помощи, отремонтированных киевской властью и оснащенных медицинским оборудованием при помощи волонтеров. На медицинское оборудование этих скорых израсходовали полмиллиона гривен.