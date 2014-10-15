Киев передаст для мобильного госпиталя 2 автомобиля скорой медпомощи

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время презентации проекта «Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова» (ПДМГ имени Пирогова), информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Радуцкий сообщил, что городская власть всячески поддерживает этот проект, призванный усилить работу медиков, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны.

«Создание добровольческого мобильного госпиталя инициировано столичной общественностью, в него входят добровольцы, которые стремятся помогать нашим ребятам в АТО, спасая их жизни. Это очень важная инициатива, которую мы как городская власть будем поддерживать и помогать, в том числе материально-техническими средствами. Так, Киевский городской председатель Виталий Кличко принял решение передать мобильному госпиталю 2 автомобиля «скорой», дооснастив их совместно с волонтерами необходимыми медикаментами», – сказал Радуцкий и напомнил, что Киев уже передал 10 автомобилей «скорой» для военных батальонов в зоне АТО.

Во время презентации проекта ПДМГ имени Пирогова, которая прошла в форме показательных учений, состоялось развертывание операционного блока, демонстрация работы эвакуационных команд, передислокация в соответствии с условной боевой ситуацией, предоставлением неотложной хирургической помощи.

Проект «ПДМГ имени Пирогова» реализует Всеукраинский совет защиты прав и безопасности пациентов при поддержке Правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики в сотрудничестве с Министерством обороны Украины, Украинской резервной армии и городской власти Киева. Концепция мобильного полевого госпиталя является адаптацией американской системы MASH – Mobile Army Surgical Hospital – к реалиям боевых действий в зоне проведения АТО на территории Украины.

Как отмечается в сообщении, внедрение MASH в Армии США позволило достичь показателя в 97% выживания раненых – благодаря приближению квалифицированной медицинской помощи как можно ближе к линии фронта.

Среди особенностей работы мобильного полевого госпиталя в зоне АТО: 10 км от места боевых действий, вне зоны обстрела враждебной артиллерии; время развертывания – 30 минут; скорость перемещения во время передислокации – 50 км/час; предоставление помощи 10 раненым ежечасно; прием раненых из 80-километрового сектора боев.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Киев передал бойцам АТО 10 автомобилей скорой помощи, отремонтированных киевской властью и оснащенных медицинским оборудованием при помощи волонтеров. На медицинское оборудование этих скорых израсходовали полмиллиона гривен.