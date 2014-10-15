Более 600 продуктовых наборов волонтеры Гуманитарного штаба доставили жителям Донецка

Мобильные группы волонтеров Гуманитарного штаба "Поможем" при фонде Рината Ахметова работают в Донецке с 29 сентября. За две недели работы волонтеры доставили на дом жителям города, которые не могут самостоятельно прийти за продуктами, более 600 продуктовых наборов.

Адресную гуманитарную помощь развозят наиболее незащищенным категориям граждан, которые не могут самостоятельно прийти на пункт выдачи: это лежачие больные, люди, передвигающиеся на костылях, одинокие люди, не способные к самообслуживанию.

«Заявок на «горячую линию» 0800 50 9001 поступает очень много, - говорит координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова Анжела Сурмава. – На сегодняшний день в базе находится более 1500 адресов. Абсолютно все получатели очень благодарны, люди признаются, что это действительно большая для них помощь, а для некоторых и единственное средство выживания. По наблюдениям наших волонтеров, у 40 % заявителей дома нет никакой еды».

География работы мобильных групп распространяется на все районы Донецка, включая «горячие точки», а максимальная загрузка, при условии выезда 3-х машин – 90 наборов.

В ближайшее время Гуманитарный штаб планирует начать адресно развозить также аптечки матери и ребенка и аптечки для старшей возрастной группы.