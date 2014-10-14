Три лучшие заменители крема для лица

Современные красавицы, перепробовав килограммы дорогих и не очень кремов, стали все чаще вспоминать старинные косметические ухищрения. А вспомнить есть что. Древние римлянки умело избавлялись от морщин специальными растительными смесями, кожу отбеливали кислым молоком, а защищали маслами и животными жирами, пишет foka.com.ua. Женщины Древней Руси о коже лица заботились не меньше, чем их современницы в других частях мира. В ход шли привычные продукты питания:

все молокопродукты;

мед;

жир животных;

яйца (главным образом желтки);

овощи (морковь, капуста, свекла, огурцы).

От веснушек избавлялись отваром петрушки и огуречным соком, пористую и жирную кожу приводили в порядок настоем василька.

Конечно, по сравнению с современным, арсенал красоты был достаточно скромным, но зато состоял исключительно из натуральных и достаточно эффективных средств. Итак, какими из них сегодня можно заменить крем для лица.

Молоко

Высокодисперсный молочный жир содержит лецитин, ненасыщенные жирные кислоты, богатый набор витаминов, ферментов, минеральных веществ, сахаров. Благодаря большой раздробленности и чрезвычайно малому размеру частиц (это и есть высокая дисперсия), молочный жир хорошо впитывается, а значит, все эти полезные вещества беспрепятственно выполняют свою целительную функцию.

Регулярное умывание молоком буквально на глазах осветляет кожу, восстанавливает ее упругость и свежесть, разглаживает морщины.

Важно:

Свежее молоко подсушивает из-за большого содержания щелочей.

Молочнокислые продукты действуют мягче: питают и хорошо очищают, одновременно отбеливая.

Умываться молочнокислыми продуктами можно постоянно, и чем жирнее кожа, тем покислее они должны быть.

Кокосовое масло

Это настоящая панацея для проблемной и чувствительной кожи. Обладая сбалансированным химическим составом с комплексом витаминов В (тиамин, пантотеновая и фолиевая кислоты, пиридоксин), аскорбиновой кислотой, ниацином (РР), кокосовое масло активно и одновременно деликатно борется с неглубокими морщинами, помогает избавиться от угрей, заживляет ранки.

Как и все масла, кокосовое используется не в чистом виде, а в составе масок.

Чего нельзя делать:

Вместо крема для контуров глаз наносить на веки касторовое или миндальное масло - будут отеки.

Пчелиный воск

Идеально очищает и увлажняет кожу, оказывая выраженного лифтинг-эффект. Его можно использовать не только как ингредиент маски, но и как основу для увлажняющего крема домашнего изготовления. В отличие от остальной домашней косметики на основе молочных продуктов, яиц или травяных отваров, его можно долго хранить.

Особенно неоценимый пчелиный воск зимой, когда кожу надо защищать от обезвоживания.