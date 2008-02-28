4-6 марта 2008 года в г. Киеве (ул. Салютная, 2-Б., 461-95-85) в выставочном центре "Киивекспоплаза" при поддержке Министерства здравоохранения Украины состоится Всеукраинский научный форум и специализированная медицинская выставка "Здоровая нация: здоровье женщины и ребенка 2008".

Программой Всеукраинского научного форума предусмотрен ряд конференций по следующей тематике: "Применение инновационных технологий в диагностике и выхаживании новорожденных", "Гинекология и репродуктивное здоров`я", "Маммология и онкогинекология", "Акушерство", "Педиатрия" и др.

Пресс-служба Минздрава Украины