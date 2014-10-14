Права проведения госзакупок лекарств могут передать МВД или Минобороне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения Евгений Мороз.

«Рассматриваем вопрос… обращения к одному из органов исполнительной власти, который имеет право закупать по другой процедуре, не по такой, как мы», – сообщил Мороз.

Он уточнил, что согласно действующему законодательству Минздрав может передать право провести госзакупки Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, которая входит в МВД, и Министерству обороны.

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«Согласно законодательству, такие процедуры могут проводить силовые структуры – служба по чрезвычайным ситуациям, которая сейчас в составе Министерства внутренних дел, и в связи с нашей ситуацией – Министерство обороны», – отметил замминистра.

По его словам, если госзакупки будут проводить силовые структуры, они будут проведены по другим условиям, но в более короткие сроки. При этом Мороз не смог ответить на вопросы журналистов, почему Минздрав уже сейчас не передаст право проводить тендеры МВД и Минобороны.

Присутствующий на пресс-конференции глава благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей отметил, что передача прав на проведение тендеров по закупкам лекарств Министерству внутренних дел и Минобороны – это единственный выход в сложившейся ситуации.

«К сожалению, Министерство здравоохранения находится в патовой ситуации. Им придется рассказывать, что фармкомпании такие-сякие, приносят жалобы в Антимонопольный комитет. Я вам скажу прямо, они (фармкомпании, которые подают жалобы в АМКУ и блокируют процедуру закупки лекарств – УНИАН) мне в глаза говорят, что завалят торги через Антимонопольный комитет. … Мы поддерживаем решение Министерства здравоохранения обнулить все торги и передать все в МЧС (Госслужбу по чрезвычайным ситуациям – УНИАН). Иначе 18 государственных программ ляжет», – заявил Шерембей.

В свою очередь, глава Антимонопольного комитета Николай Бараш сообщил, что ведомство в оперативном режиме рассматривает все жалобы, касающиеся госзакупок лекарств и конкретно действий Минздрава. Вместе с тем, Бараш порекомендовал Минздраву в будущем прописывать условия для участия в тендерах таким образом, чтобы в них могло принять участие большее количество представителей фармрынка.

Также, по данным Антимонопольного комитета, по состоянию на 10 октября в ведомство поступило 700 жалоб на действия заказчиков при проведении госзакупок, из которых 130 – жалобы на госзакупки лекарств. При этом на действия Минздрава поступило 36 жалоб, из которых рассмотрено 27.

Как сообщал УНИАН, скандал вокруг госзакупок лекарств разгорелся в начале сентября, когда общественные организации заявили о торможении проведения тендеров. В частности, общественники считают, что основная причина торможения тендеров – это коррупция в Минздраве.

При этом в Минздраве сообщили, что тендеры на закупку лекарств за бюджетные средства задерживаются из-за низкого качества тендерной документации и жалоб участников торгов в Антимонопольный комитет. Также в министерстве отметили, что фармкомпании не проявили большой заинтересованности в участии в торгах.

Сегодня, 13 октября, Минздрав сообщил о продолжении блокирования закупок лекарств за бюджетные средства из-за массовой подачи жалоб в Антимонопольный комитет.

1 октября правительство приняло решение отстранить министра здравоохранения Олега Мусия от исполнения обязанностей в связи с неудовлетворительным состоянием выполнения программы закупки лекарств. Обязанности министра правительство возложило на руководителя аппарата министерства Василия Лазоришинца.