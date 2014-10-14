В Харькове разгрузили первые 10 грузовиков гуманитарной помощи из Германии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на председателя ГСЧС Сергея Бочковского.

«Сегодня представители Общества Красного Креста в Украине вместе с сотрудниками ГСЧС Украины приняли гуманитарную помощь для дальнейшего распределения между внутренне перемещенными лицами», - отметил Бочковский.

Он добавил, что в состав гуманитарной помощи вошла бытовая техника, оборудование, медикаменты, одежда и другие вещи первой необходимости. Груз сейчас размещен на складах, которые находятся рядом с будущим транзитным городком, чтобы потом сразу передать его жителям с Востока Украины. Позже в город прибудут еще 15 машин с гуманитарной помощью.

«Особенность этого груза заключается в том, что Германия предоставляет украинской стороне все необходимое техническое оборудование для построения трех транзитных пунктов из сборных домов для краткосрочного проживания в них людей, которые временно перемещаются из районов проведения АТО, а также обеспечит их всем необходимым: от теплой одежды и медикаментов до бытовой техники», - добавил руководитель ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в Украину прибыли 112 грузовиков с гуманитарной помощью от Правительства Германии. В составе груза, вместе с одеждой, бытовой техникой, одеялами, кроватями, медоборудованием, и первые 5 грузовиков с жилыми модулями. В течение октября в Украину прибудет еще около 100 грузовиков с модулями для сооружения в трех областях - Запорожской, Днепропетровской и Харьковской - транзитных городков, оборудованных для проживания в них зимой.