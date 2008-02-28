Итоговая коллегия управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации

29 февраля в Днепропетровске состоится заседание общей итоговой коллегии главного управления здравоохранения и областной санитарно-эпидемиологической службы при участии Министра здравоохранения Василия Князевича. В ходе визита запланировано посещение министром Областной санитарно-эпидемиологической станции, Государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности, Областной клинической детской больницы. Пресс-служба Минздрава Украины

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter