Итоговая коллегия управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации

13:46, 28 февраля 2008
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29 февраля в Днепропетровске состоится заседание общей итоговой коллегии главного управления здравоохранения и областной санитарно-эпидемиологической службы при участии Министра здравоохранения Василия Князевича. В ходе визита запланировано посещение министром Областной санитарно-эпидемиологической станции, Государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности, Областной клинической детской больницы.

Пресс-служба Минздрава Украины

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