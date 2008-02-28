Чем опасны полуфабрикаты?

Замороженные полуфабрикаты становятся всё более популярными. Но способны ли они заменить домашнюю еду? Когда мы готовим котлеты сами, то точно знаем, какое мясо для них использовали, сколько добавлено сухарей, хлеба или геркулеса, сколько они содержат яиц, лука, чеснока, пряностей, соли. Попробуйте ответить на эти вопросы применительно к любым замороженным котлеткам.

Котлетный сок

Вот рецепт котлет «Сочные» из говядины с чесноком. Их состав указан на упаковке. Согласно законодательству, все компоненты продукта перечисляют в порядке убывания их дозы. Первой идёт говядина, и это внушает оптимизм. Но люди, посвящённые в секреты «промышленной кухни», сразу обратят внимание на следующие два компонента — воду и соевую муку. Есть все основания полагать, что соя в котлетке занимает места гораздо больше, чем говядина. Ведь она может увеличивать свой объём в 6 раз, разбухая от воды. И стабилизатор фосфат натрия, присутствующий в составе котлеты, работает на эту версию — его добавляют, чтобы связать излишнюю воду, дабы котлетка была сочной и не истекала водой. Другой компонент, позволяющий думать, что мяса в котлете мало, а сои много, — усилитель вкуса глутамат. Он придаёт мясной вкус даже продукту с минимальным количеством мяса.

Вопрос, сколько мяса в таких котлетах, ответа не имеет. А ведь чтобы потребители знали, что они покупают — говядину или сою, нужно просто в составе указывать содержание мяса в процентах. В Евросоюзе, кстати, так и делают.

Мясо мясу рознь

Мы нашли несколько видов котлет и пельменей без сои. Но трудно поверить, что производители, экономящие на всём, использовали такие же сочные кусочки мяса, как мы у себя на кухне. Мясо для «промышленного» фарша может быть «убито» неоднократными разморозками. Жира или жил и хрящей в нём может быть намного больше, чем мякоти. Его даже могут делать из костей с остатками мяса — современные пищевые технологии это позволяют. У нас всё это запросто указывают в составе как мясо — нынешнее законодательство это не запрещает.

А вот в Европе далеко не каждый кусок мяса считается мясом. И это не тавтология: мясо крупного рогатого скота должно содержать не более 25% жира и 25% соединительной ткани — жил, связок, хрящей. В свинине жира может быть на 5% больше, а в птице и кролике — меньше: жира — до 15%, соединительной ткани — до 10. Все эти нормы прописаны в соответствующих документах ЕС. Мы купили два вида наггетсов (так называют маленькие куриные кусочки или котлетки в панировке, которые становятся сегодня всё более популярными): куриные со вкусом пиццы и просто куриные для детей. На упаковке последних было послание специально для родителей: «Подавая к столу наггетсы «ДетСадия», вы можете быть уверены, что ваш ребёнок получает высококачественное, богатое белком детское питание, так необходимое растущему организму». Не понимаю, зачем богатую белком хорошую куриную грудку портить соей, крахмалом, усилителем вкуса глутаматом (Е621), гидролизированным соевым белком, а ещё фосфатом (добавка Е452) и эритробатом натрия (Е316)? Последняя добавка, по сути, используется как консервант, препятствующий порче продукта.

Покупая полуфабрикаты, обращайте внимание на три следующих компонента в их составе:

- растительный белок. Обычно делают из сои, пропуская его через такие «жернова» химических технологий, что белок становится трудно называть натуральным продуктом. Есть серьёзные исследования, доказывающие, что соя вмешивается в работу половых гормонов. Это особенно опасно во время развития плода, когда формируются половые органы, а также в детском и подростковом возрасте, когда они развиваются;

- фосфаты (могут указываться как дифосфаты, пирофосфаты, трифосфаты, полифосфаты или пищевые добавки Е450, Е451, Е452);

- усилители вкуса и аромата - глутаминовая кислота (Е620) или её соли — глутаматы (Е621). Такую же роль усилителя вкуса может играть гидролизат соевого белка.

Все эти компоненты говорят о том, что перед вами дешёвый продукт, имеющий мало общего с домашней кухней.

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