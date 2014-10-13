На Донбасс доставят 20 тыс детских наборов в рамках Гуманитарного рейса Ахметова
Сегодня из Днепропетровска в Мариуполь выехала очередная колонна грузовых машин с продуктовыми, детскими и гигиеническими наборами в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова
Еще одна колонна машин отправится на Донбасс завтра. Общий объем помощи, который будет доставлен на этой неделе Гуманитарным штабом «Поможем» при фонде Рината Ахметова, составляет 1100 тонн, в том числе 98 тыс. наборов с продуктами питания, а также 5 тыс. детских наборов.
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Всего до конца октября в Донецкую и Луганскую область планируют доставить 20 тыс. детских наборов, предназначенных для детей в возрасте до двух лет. Это закроет 50% потребности региона в детском питании и в средствах гигиены. В состав набора входят: молочные каши, детские овощные и фруктовые пюре, детские соки и смеси, подгузники.
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Гуманитарная помощь, которую доставят сегодня-завтра в Мариуполь, силами волонтеров будет разгружена, расфасована по наборам и менее габаритным транспортом доставлена переселенцам в места компактного проживания, а также в освобожденные города и в зону АТО. Основная часть продуктовых наборов – 80 тыс. шт., - будет отправлена в Донецк. Также продуктовые наборы получат самые незащищенные категории жителей Амвросиевки, Старобешево, а также зарегистрированные переселенцы в Мариуполе, Угледаре, Селидово, Новогродовке.
Напоминаем, что всего в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова на Донбасс будет доставлено более 10 тыс. тонн гуманитарной помощи. В населенные пункты Донецкой и Луганской областей уже завезено около 6 тыс. тонн продуктов, детского питания, средств гигиены.