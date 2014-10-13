Фармкомпании продолжают препятствовать госзакупкам - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, свыше 500 млн грн. остаются заблокированными для закупки важных лекарств.

В этом году массовые жалобы участников конкурсных торгов, представленные в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), стали одной из ключевых причин, которая не позволяет успешно осуществить централизованные закупки. Об этом заявил на аппаратном совещании МОЗ Украины и.о. министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец.

«Хочу обратить внимание, что в 2012 г. в Антимонопольный комитет было подано 4 жалобы, в 2013 г. - ни одной, а в этом году - 33 (!) жалобы. Цифры говорят сами за себя, мы видим искусственное препятствование проведению государственных закупок», - подчеркнул Лазоришинец.

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При этом по некоторым социально важными программам (туберкулез, детская онкология, сахарный диабет) жалобы подавались по два раза и по разным причинам, искусственно затягивая процедуры закупки. Закупки онкопрепаратов для взрослых останавливались решениями АМКУ три раза, в частности, дважды торги были остановлены компаниями, которые вообще не имеют лицензий на торговлю лекарственными средствами (ООО «РОСЬ-2» и ЧП «Калинаторг-Украина»).

Василий Лазоришинец обратил внимание, что после пресс-конференции в Правительстве 9 октября, где эти факты были озвучены в прессе, некоторые жалобы были отозваны.

Вместе с тем, уже вечером 10 октября, накануне заседания Антимонопольного комитета Украины, поступили две очередные жалобы, которые заблокировали решение вопросов обеспечения лекарствами больных гепатитами.

Лазоришинец дал поручение уведомлять общественность о всех подобных фактах, чтобы пациенты знали имена тех, кто в трудное для страны время продолжает преследовать исключительно собственные бизнес интересы и ставит под угрозу жизни тысяч тяжелобольных украинцев.