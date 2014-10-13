Гуманитарный штаб при фонде Ахметова помогает выживать тяжелобольным людям, которые не могут выехать из зоны АТО

Дончанка Ирина, обладательница трех высших образований, кандидат экономических наук, доцент и преподаватель Донецкой межрегиональной академии управления персоналом, из-за начавшихся в регионе военных действий оказалась заложницей безвыходной ситуации.

Из-за нетранспортабельного состояния отца, Николая Сергеевича, Ирина не может покинуть ставший опасным Донецк. 68-летний глава семейства стал инвалидом детства еще после рождения, перенеся полиомиелит, но несмотря на группу, 25 лет отработал проходчиком на шахте «Социалистический Донбасс». Несчастный случай на производстве, уже в предпенсионном возрасте, привел отца женщины к очередной инвалидности.

Ирина окончила очередной институт, когда умерла мама. Отец очень тяжело перенес смерть супруги. После семейной трагедии у мужчины начались проблемы с сердцем, а спустя 3 года случился первый инсульт, причиной которого стал сахарный диабет. Затем последовали три инфаркта, которые фактически приковали отца к постели.

Ирина жалуется, что за несколько лет, что они находятся на учете в Управлении труда и социальной защиты населения, отцу так и не решили проблему с приобретением коляски, специального туалета, костылей, поручней. Вся забота о больном папе легла на ее плечи.

«Отец весит больше 100 килограмм, представьте, каких усилий мне стоит помочь ему встать и дойти из одной части квартиры в другую», - рассказывает женщина.

На покупку медикаментов у семьи ежемесячно уходило до 3 тысяч гривен – почти вся пенсия и регресс Николая Сереевича. Но с августа все выплаты для инвалида и ветерана труда прекратились. Ирина тоже осталась без работы, здание академии, в которой она преподает, находится в непосредственной близости от боевых действий, в направлении Песок. Когда в главный корпус попал снаряд, работников отправили в бесплатный отпуск, после чего семья лишилась последнего источника доходов.

«Спасибо Гуманитарному штабу и Ринату Ахметову – благодаря им в больницах появился инсулин, без которого папе не выжить. А еще мы получили продуктовый набор, который делим на троих - моя 86-летняя бабушка в Макеевке сейчас вообще не имеет никаких средств».

Гуманитарный штаб отреагировал и на обращение Ирины с просьбой помочь с покупкой медикаментов для отца. Несколько дней назад пенсионер получил кардиологические и нормализующие давление препараты.

Инна Демченко