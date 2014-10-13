Проведена ротация женщин - военных медиков в зоне АТО
10:35, 13 октября 2014Страна
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mil.gov.ua
Министерство обороны провело ротацию женщин-военнослужащих санитарных частей в зоне проведения антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны Петр Мехед.
"У нас идет плановая ротация санитарных частей и, насколько я знаю, 15 женщин вернулись, и 15 других женщин уехали в зону АТО", - сказал Мехед.
По его словам, в Вооруженных силах с уважением относятся к женщинам, "потому что они не только матери и жены наших военнослужащих, но мы имеем и определенную категорию военнослужащих (среди женщин) - это и связисты, и военные медики".
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