Сокращены сроки признания грузов гуманитарной помощью
Кабинет министров принял ряд постановлений, которые предусматривают сокращение срока рассмотрения документов по признанию грузов гуманитарной помощью участникам боевых действий на востоке страны
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Правительством были приняты все необходимые постановления, чтобы сократить срок признания помощи, направляемой для Донбасса и переселенцев. Такие документы рассматриваются за сутки и передаются на таможню», - сказала министр социальной политики Людмила Денисова.
В ведомстве напомнили, что согласно Закону «О гуманитарной помощи», признание грузов гуманитарной помощью осуществляется Минсоцполитики.
10 октября на круглом столе в министерстве, в котором участвовали представители 15 дипломатических структур и международных организаций, было принято решение создать совместную рабочую группу при Минсоцоплитики для оказания помощи волонтерам в оформлении и перевозки гуманитарных грузов.
Кабмин определил механизм зачисления благотворительных средств для предоставления одноразовой помощи гражданам, пострадавшим от военных действий на востоке Украины. В частности, для зачисления средств от физических и юридических лиц, благотворительных организаций и международных финансовых институтов будут открыты счета для Минсоцполитики в «Укрэксимбанке», на которые можно будет переводить денежные средства.
Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, в Украину в январе-августе было ввезено более 13 тыс. тонн груза гуманитарной помощи на сумму более 41 млн долларов. Больше всего гуманитарного груза было ввезено из Германии, США и Нидерландов.
8 октября в Украину был доставлен гуманитарный груз из ФРг на сумму около 18 млн евро.