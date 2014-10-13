Сокращены сроки признания грузов гуманитарной помощью

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Правительством были приняты все необходимые постановления, чтобы сократить срок признания помощи, направляемой для Донбасса и переселенцев. Такие документы рассматриваются за сутки и передаются на таможню», - сказала министр социальной политики Людмила Денисова.

В ведомстве напомнили, что согласно Закону «О гуманитарной помощи», признание грузов гуманитарной помощью осуществляется Минсоцполитики.

10 октября на круглом столе в министерстве, в котором участвовали представители 15 дипломатических структур и международных организаций, было принято решение создать совместную рабочую группу при Минсоцоплитики для оказания помощи волонтерам в оформлении и перевозки гуманитарных грузов.

Кабмин определил механизм зачисления благотворительных средств для предоставления одноразовой помощи гражданам, пострадавшим от военных действий на востоке Украины. В частности, для зачисления средств от физических и юридических лиц, благотворительных организаций и международных финансовых институтов будут открыты счета для Минсоцполитики в «Укрэксимбанке», на которые можно будет переводить денежные средства.

Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, в Украину в январе-августе было ввезено более 13 тыс. тонн груза гуманитарной помощи на сумму более 41 млн долларов. Больше всего гуманитарного груза было ввезено из Германии, США и Нидерландов.

8 октября в Украину был доставлен гуманитарный груз из ФРг на сумму около 18 млн евро.