Во Львове создадут региональный медицинский центр Минобороны

Министерство обороны решило создать 6 военно-медицинских центров в Киеве, Львове, Виннице, Одессе, Харькове и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Согласно с приказом министра, на территории Украины создают главный военно-медицинский клинический центр в Киеве и военно-медицинские клинические центры Западного (Львов), Центрального (Винница), Южного (Одесса), Северного (Харьков) регионов и военно-медицинский клинический центр Крымского региона (Севастополь).

Центры будут нести ответственность за состояние медицинского обслуживания военных в своем регионе. Военно-медицинские клинические центры подчинены Департаменту здравоохранения Минобороны.

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