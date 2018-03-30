Страхи будущих мам: в чем они и как с ними бороться?

Часто говорят, что родить ребенка не так страшно, как его воспитать, но хочу заметить, что большинство женщин не решаются даже на беременность, в силу многих причин.

1. Я стану толстой

На самом деле: в ближайшие девять месяцев ты действительно будешь неуклонно прибавлять в весе и наберешь в среднем от 8 до 12 кг. Из них собственно жировых отложений - не больше 4.

Остальная прибавка - это: ребенок, плацента, матка, околоплодные воды, дополнительный объем крови, тканевые жидкости, железистая ткань груди. Большинство новоявленных мам возвращаются к своему прежнему весу через 1,5-2 месяца после родов. А некоторых послеродовая суета и вовсе заставляет стать стройнее, чем до беременности.

Что делать? Ешь не за двоих, а для двоих - то есть питайся часто (5-6 раз в день) и сбалансировано (белки, жиры, клетчатка, витамины), но небольшими порциями. Принимай специальные витамины для беременных.

Помимо прочего, они способны регулировать аппетит: порой ты переедаешь из-за того, что не можешь удовлетворить свою потребность в каких-то необходимых микроэлементах - так получи их "в сжатом виде" из таблеток! Регулярно измеряй свой вес. Если прибавка идет слишком быстро, стоит проконсультироваться с гинекологом-эндокринологом и сдать анализы на гормоны.

2. У меня появятся растяжки

На самом деле: Растяжки возникают отнюдь не у всех. Их появление обусловлено индивидуальными особенностями твоей кожи. У кого-то она от природы более эластичная, а у кого-то менее.

Чаще всего растяжки образуются по бокам живота, на бедрах и на груди - то есть там, где кожа во время беременности больше всего растягивается, подстраиваясь под новые объемы.

Что делать? Следи за своим весом и старайся не допускать его резкого изменения. Купи средство от растяжек или любой крем для повышения упругости кожи - и массируй проблемные участки.

3. У меня обвиснет грудь и живот На самом деле: грудь во время беременности и грудного вскармливания заметно увеличивается в объеме. Кстати, она начнет расти гораздо раньше, чем живот, - так что в первые месяцы ты будешь выглядеть очень даже секси!

А вот после того, как кормление будет закончено, грудь может повести себя совершенно по-разному: у кого-то она «сдуется», станет меньше, чем до родов. У кого-то разовьется и, наоборот, окажется большего размера, чем прежде. Живот действительно потеряет свою упругость, но при правильном уходе - лишь на 2-3 месяца после родов.

Что делать? К началу второго триместра беременности нужно позаботиться о специальном поддерживающем бюстгальтере для отяжелевшей груди. К концу второго триместра потребуется бандаж для поддержания живота. После родов старайся не допустить лактостаза (большого скопления и застоя молока) - иначе кожа груди растянется еще больше.

Можешь пользоваться специальными кремами для повышения упругости. Но самый действенный метод борьбы с «обвисанием» живота и груди - физические упражнения (тренировки для пресса, отжимания, наклоны в сторону). Можешь приступать к занятиям через 2-3 недели после выхода из роддома.

4. У меня выпадут волосы и зубы

На самом деле: все наоборот! Разыгравшиеся на фоне беременности женские гормоны - эстрогены и прогестерон - не дают выпадать даже почти отмершим волоскам и придают всей шевелюре здоровый блеск. Ты удивишься, насколько пышными и здоровыми будут выглядеть твои волосы! Состояние зубов во время беременности и после нее, конечно, не улучшается. Но при правильном уходе и не ухудшается!

Что делать? Обогащай свой рацион кальцием, не забывай о витаминах. Посети стоматолога и залечи все, что нужно, еще до планируемой беременности.

5. Меня все время будет тошнить

На самом деле: Токсикоз - отнюдь не самое обязательное явление! Если ты сознательно готовилась к беременности (то есть хотя бы в течение 3-5 месяцев правильно питалась, не злоупотребляла алкоголем, не курила и насыщалась витаминами), то, скорее всего, предстоящее материнство не вызовет у тебя рвотного рефлекса.

Но, даже если тебе не удалось избежать токсикоза, утешься: он почти всегда заканчивается к двенадцатой-четырнадцатой неделе беременности.

Что делать? Не вскакивай с постели, едва проснувшись. На случай утреннего недомогания держи рядом с кроватью бисквиты, сухари, яблоко, миндаль и чай с лимоном: все это необходимо съесть через не хочу - и наступит облегчение. Побольше гуляй и налегай на свежие фрукты. Если рвота случается не меньше 5 раз в день и приводит к потере веса, обязательно скажи об этом врачу.

6. У меня испортится характер На самом деле: Перепады настроения, вызванные гормональной перестройкой, тоже относят к проявлениям раннего токсикоза. Известны случаи, когда любящие и нежные жены во время беременности начинали испытывать отвращение к собственному мужу и подавали на развод.

Пик душевной неуравновешенности попадает на второй-третий месяц беременности. Самыми явными его проявлениями бывают беспричинные слезы, повышенная раздражительность, обидчивость, страх, резкие переходы от радости к тоске.

Что делать? Наберись терпения и попроси того же от окружающих. Напоминай себе, что все отрицательные эмоции - результат гормональных взрывов, а не адекватная реакция на окружающий мир. Старайся избегать опрометчивых поступков, о которых после пожалеешь. По крайней мере, не разводись и не подавай документы на эмиграцию!

7. Я не смогу заниматься сексом

На самом деле: Половое влечение во время беременности заметно ослабевает лишь у одной девушки из трех. А у некоторых, наоборот, повторяется медовый месяц. Самым «несексуальным» для большинства становится все тот же первый триместр. Это вызвано гормональной перестройкой, непривычными ощущениями, токсикозом, стрессом.

К середине беременности все эти ощущения, как физиологические, так и психологические, обычно заканчиваются. Зато увеличивается кровоснабжение половых органов - а это приводит к заметному повышению либидо. Некоторые женщины именно в середине беременности впервые испытали оргазм, а кто-то даже познакомился с мультиоргазмией.

Что делать? Занимайся любовью! При нормальной беременности секс для тебя и малыша не опасен. Однако нужно прервать половую жизнь и проконсультироваться с врачом, если появились кровянистые выделения, матка периодически напрягается или существует угроза преждевременных родов.

8. Мне придется поставить крест на карьере На самом деле: В наше время мама-карьеристка уже не вызывает ни удивления, ни тем более осуждение. Уволить «за беременность» (и даже во время беременности!) тебя не могут: закон запрещает.

Кроме того, если в твоей карьере произошел застой, то декретный отпуск - отличный повод пересмотреть свои планы и подыскать новую, более перспективную работу. За полтора года, согласись, это вполне реально.

Что делать? Ничего. По крайней мере, за месяц до родов и два месяца после них. Все равно ты не сможешь как следует сосредоточиться на работе (и, соответственно, зарекомендовать себя с лучшей стороны). А потом, пригласив няню или распределив домашние обязанности по родственникам, можешь смело продолжать восхождение к карьерным вершинам.

9. Ребенок мне пока не по карману На самом деле: Подготовка к рождению малыша и его первые годы могут стоить астрономических сумм, а могут оказаться по карману и студенческой паре. Конечно, ребенок - еще не родившись! - требует дополнительных затрат. Но тем выше стимул (и для тебя, и для его папы) активнее работать и больше зарабатывать.

Что делать? Придерживайся принципа разумной экономии. Прежде чем бросаться в элитные клиники, попробуй осмотреть районную женскую консультацию и ближайший роддом - вполне возможно, что и там ты найдешь удовлетворяющих тебя специалистов и нормальные условия.

Не гонись за специальными нарядами для беременных - нужны ли тебе вещи, которые стоят дорого, а прослужат всего три-четыре месяца? Нужны? Тогда купи и не расстраивайся: зато ты экономишь на дискотеках, мартини и краске для волос (все это тебе противопоказано отнюдь не из финансовых соображений).

То же самое касается и приданого для малыша: можно каждый месяц обновлять гардероб в бутиках (дети до года вырастают из одежды, даже не успев ее поносить), а можно получать вещи «по наследству» от друзей.

10. Я не создана быть матерью

На самом деле: В каждую из нас уже заложен пресловутый материнский инстинкт, который должен подсказывать правильные действия. А обилие пособий по беременности и родам обеспечит тебе такую теоретическую базу, какая и не снилась акушерке, принимавшей 20-30 лет назад роды у твоей мамы (что, как видишь, не помешало тебе родиться, вырасти и задуматься о собственном ребенке).

Что делать? Записаться в школу материнства. Не обязательно искать какие-то «элитные» или «альтернативные» клубы: бесплатные курсы при женской консультации (теперь - почти при каждой) порой оказываются полезнее, поскольку там выдают не только обязательные медико-психологические знания, но и делятся «закрытой» информацией: например, какой роддом в вашем районе считается лучшим и с кем из врачей можно договориться в частном порядке.

11. Роды начнутся неожиданно, и я не успею в роддом На самом деле: Полной неожиданностью роды оказаться не могут. Ведь существуют так называемые предвестники – опускается живот и становится легче дышать, отходит слизистая пробка и околоплодные воды. После этого начинаются нерегулярные схватки... И вообще первые роды обычно длятся 12-14 часов, так что шансы на то, что ребенок родится в такси, прямо скажем, невелики.

Что делать? Регулярно посещай гинеколога и ориентируйся на дату, которую он укажет в качестве "дня предполагаемых родов". Однако учти, что точно в срок появляются на свет лишь 5% младенцев. И совершенно нормально, если роды начинаются за две недели до или через две недели после этой даты.

Поэтому, куда бы ты ни шла, бери с собой обменную карту, которую тебе выдадут в женской консультации после 30-й недели беременности, — там изложена вся информация, которая понадобится акушерам, если роды начнутся внезапно.

12. Роды – это очень больно

На самом деле: Болевые ощущения, конечно, неотъемлемая часть родов. Но их не нужно бояться как чего-то немыслимого и невыносимого. Страх - это 70% твоей боли. Подумай, если бы роды действительно были пыткой, как бы женщины решались на рождение второго, третьего ребенка?

Что делать? Попроси своего акушера-гинеколога рассказать, как обычно проходят роды, как правильно вести себя на каждом их этапе. Изучи методы самообезболивания (массаж, правильное дыхание, горловое пение), подумай, нужно ли тебе присутствие на родах кого-то из близких.

На всякий случай узнай, какая анестезия и в каких! случаях практикуется в твоем роддоме. Думай о ребенке - счастье, которое ты испытаешь, увидев его, заставит забыть все, что этому предшествовало!

13. Вдруг с ребенком будет что-то не так

На самом деле: При нормально протекающей беременности нет никаких причин постоянно волноваться о здоровье будущего малыша. Ведь этот кроха, во-первых, достаточно неплохо устроился там, в животе - с регулярным питанием, центральным отоплением, амортизатором в виде околоплодных вод.

А во-вторых, он вовсе не так беспомощен, как тебе кажется. Уже в шесть недель он начинает обзаводиться мозгом, центральной нервной и пищеварительной системой. К концу третьего месяца он умеет сжимать кулачок. На двадцатой неделе у него появляются волосы. А в двадцать восемь недель он уже различает тончайшие оттенки вкуса, хорошо слышит, чувствует боль и - мыслит! Интересно только о чем?

Что делать? Регулярно проходи все предписанные медицинские обследования и не паникуй!

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