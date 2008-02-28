Ученые определили причину облысения

Группа ученых из Германии определила ген, отвечающий за один из типов выпадения волос. Работа ученых опубликована в мартовском номере журнала Nature Genetics.

Ученые под руководством Регины Бетц (Regina Betz) из Института генетики человека при Университета Бонна, Германия изучали наследственные виды облысения, получившие название Hypotrichosis simplex. Это заболевание встречается как у мужчин, так и у женщин и приводит к интенсивной потере волос еще в детстве. Исследователям удалось установить, что причиной заболевания является мутация в гене, кодирующем определенный рецептор, так называемый G-белоксопряженный рецептор.

Эти рецепторы расположены на поверхности клеток волосяных фолликулов. В норме они присоединяют определенные сигнальные вещества и запускают цепь реакций в клетках. Ученые показали, что нормальная работа рецепторов необходима для поддержания роста волос.

Hypotrichosis simplex - редкий наследственный дефект, однако изучение причины этой болезни может способствовать пониманию общих механизмов облысения, считает Регина Бетц.

Дополнительным подтверждением важности этого гена для роста волос может служить работа ученых из Колумбийского Университета. Исследователи под руководством Анжелы Кристиано (Angela Christiano) обнаружили, что мутация в гене, кодирующем G-белоксопряженный рецептор, приводит к синдрому шерстистых волос. При этом заболевании также нарушается нормальный рост волос.

Lenta.ru