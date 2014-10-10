Гуманитарный штаб выплатит «подъёмные» переселенцам с летних баз

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Укрианы", в связи с увеличением количества обращений с просьбой вернуться на Донбасс, Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова, начиная с сегодняшнего дня, выдает сертификаты на помощь в размере 1500 грн. тем вынужденным переселенцам, которые проживали на базах Гуманитарного штаба и которые выезжают домой либо в другие населенные пункты. После получения сертификата человек должен обратиться в ближайшее отделение банка «ПУМБ», где он по упрощенной системе, то есть без открытия счета, может получить деньги в обмен на сертификат. Деньги будут выданы в кассе отделения банка.

Волонтеры Штаба уже сообщили людям о «подъемных» и проконсультировали по поводу оформления необходимых документов. Сегодня начата выдача сертификатов согласно спискам. Средства не выдаются тем переселенцам, которым Гуманитарный штаб будет оплачивать проживание на отапливаемых базах в зимнее время.

Напоминаем, что в течение летних месяцев Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова размещал вынужденных переселенцев из числа эвакуированных Штабом, а также оплатил долги нескольких баз отдыха в Николаевской и Одесской областях, где уже проживали беженцы. Также Гуманитарный штаб взял на себя ответственность за размещение на отапливаемых базах отдыха самых незащищенных категорий.