Употребление мяса провоцирует развитие рака у женщин

Потребление алкоголя в больших количествах приводит к риску возникновения рака молочный железы, но когда итальянские ученые коснулись других аспектов питания, они пришли к противоречивым результатам.

Результаты некоторых исследований показали, что потребление женщиной красного мяса повышает риск возникновения рака груди. Жир, найденный в основном в продуктах животного происхождения, приводит в высокому риску возникновения рака молочной железы, говорилось в некоторых исследованиях.

Многие исследования были направлены на рассмотрение определенных питательных веществ, необходимо было обратить внимание на комбинацию веществ, которые обычно потребляет человек.

Ученые провели эксперимент, рассмотрев рацион питания 3600 женщин с раком груди и раком яичников и 3413 здоровых женщин того же возраста.

В результате выяснилось, что у женщин, употребляющих пищу, богатую витаминами, снижен риск возникновения заболевания раком яичников на 23% по сравнению с теми, кто потреблял пищу с низким содержанием витаминов и питательных веществ. Также употребление продуктов животного происхождения было связано с сокращением риска возникновения рака молочной железы.

Ученые советуют есть побольше фруктов и овощей, а также рыбу, орехи и оливковое масло, чтобы защитить организм от смертельного заболевания.

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