2007 год - рекордный по количеству рождения близнецов

В Беларуси в прошлом году, по предварительным данным, появилось на свет 965 двоен, 20 троен и 1 четверня ("квартет" малышей появился в Минске). Это абсолютный рекорд за последние два десятилетия.

Рождение четверни - редчайшее явление. По формуле американского ученого Хеллена, одна четверня приходится на 729 тыс. родов.

По мнению главного акушера-гинеколога Министерства здравоохранения Светланы Шиловой, увеличение количества многоплодных родов обусловлено как генетическими факторами, так и применением новых современных методов, в частности, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) - число "детей из пробирки" из года в год возрастает.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, в 2005 году в Беларуси появились 15 троен, в 2004-м - 6, в 2003-м - 1, в 2002-м - 5, в 2001-м - 6, в 2000-м - 5, в 1999 году - 6.

По статистическим данным, в прошлом году в Беларуси родилось 103 тыс. 425 детей - на 6,7 тыс. больше по сравнению с 2006 годом. Кстати, в Беларуси в 2007 году впервые за последние 15 лет количество новорожденных превысило 100-тысячный рубеж. Положительная динамика рождаемости отмечается в Беларуси с 2003 года.

БЕЛТА