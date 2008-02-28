Долька лимона для здоровья сердца

Всем известно, что зеленый чай - это не только приятный на вкус, но и невероятно полезный напиток.

При заваривании в нем остается гораздо больше полезных веществ, чем в черном чае, а именно: калий, йод, фтор, медь, витамины С1, В1, В2, РР, К, органические кислоты, улучшающие пищеварение. Более того, зеленый чай содержит катехин и танин, которые являются мощными антиоксидантами (биологически активные вещества из группы флавоноидов).

Но и это еще не все. Ученые обнаружили способ, как сделать зеленый чай еще более полезным. Как оказалось, ничего хитрого - достаточно добавить в чашку с напитком дольку лимона или сок любых цитрусовых. Известно, что эти фрукты особенно богаты витамином С. Так вот при добавлении его в зеленый чай, в составе напитка значительно увеличивается число антиоксидантов. А ведь именно эти активные вещества снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже раковых опухолей.

Наблюдения свидетельствуют, что при добавлении фруктовых соков содержание катехина в зеленом чае увеличивается в 5 раз, при добавлении сока лимона - в 7 раз, а если вы приготовите коктейль из чая и аскорбиновой кислоты, то полезных веществ в нем будет в 13 раз больше, чем в обычном напитке.

Cardiotechnika.ru