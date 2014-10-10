Украинские таможенники все-таки впустили купленную в Польше "скорую" для участников АТО
12:32, 10 октября 2014Страна
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Работники украинских пограничных служб все-таки пропустили купленную в Польше на средства благотворителей машину скорой помощи для участников антитеррористической операции в Донбассе
Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщил представитель фонда "Открытый диалог" Томаш Чувара.
"После 15 часов ожидания, вмешательства губернатора области, четырех депутатов и украинского посольства, впустили", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, вчера Чувара заявил, что украинские пограничные службы по неизвестным причинам не пропускают машину скорой помощи, которую фонд закупил на благотворительные средства, собранные в Польше.
Кроме машины скорой помощи, фонд отправил в Украину 5-тонный грузовик с теплой одеждой, обувью, покрывалами и продуктами питания длительного срока годности.
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