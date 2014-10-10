Украинские таможенники все-таки впустили купленную в Польше "скорую" для участников АТО

Об этом УНИАН сообщил представитель фонда "Открытый диалог" Томаш Чувара.

"После 15 часов ожидания, вмешательства губернатора области, четырех депутатов и украинского посольства, впустили", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера Чувара заявил, что украинские пограничные службы по неизвестным причинам не пропускают машину скорой помощи, которую фонд закупил на благотворительные средства, собранные в Польше.

Кроме машины скорой помощи, фонд отправил в Украину 5-тонный грузовик с теплой одеждой, обувью, покрывалами и продуктами питания длительного срока годности.