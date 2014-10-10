5 упражнений тибетcких монахов помогут восстановиться и вернуть хорошую форму

Большинство из них расположено на 12 основных суставах конечностей. Вихри обязательно должны вращаться, причем с большой скоростью, только так можно получать энергию прана, эфира и света. При сбое какого-то из вихрей поток энергии иссякает, человек быстро стареет и умирает. Тренировка Око возрождения или гимнастика тибетских монахов помогает восстановить силу и скорость энергетических вихрей. Комплекс пяти тибетцев способен так же тонизировать и укреплять основные группы мышц, быстрее восстанавливать и обретать хорошую физическую форму.

В идеале каждое из пяти упражнений тибетских жемчужин нужно повторять 21 раз. Это число выбрано не случайно. Именно такое количество повторов позволяет достичь желаемого эффекта от комплекса упражнений тибетских монахов. На первых порах повторить упражнение 21 раз получится не у всех, но это нормально. Начинать Око возрождения или пять тибетцев нужно с 3-5 повторов, постепенно наращивая их количество. Процесс приближения к конечному результату хорош сам по себе, он принесет немало удовольствия человеку, занимающемуся по системе пяти тибетцев.

1. Встать прямо, вытянув руки в стороны на уровне плеч. Медленно начинайте вращаться вокруг своей оси до тех пор, пока не почувствуете, как у вас слегка закружилась голова. Вращаться нужно по часовой стрелке. Чтобы предупредить сильное головокружение и тошноту, на первых порах, выполняя первое упражнение из тренировки Око возрождения или 5 тибетцев, нужно ограничиться 3-5 оборотами. Выполнив положенное число оборотов, присядьте или лягте на диван, не игнорируйте естественное желание вашего тела. Через несколько недель тренировок по системе тибетских лам вы достаточно натренируете свой вестибулярный аппарат, чтобы не испытывать сильного головокружения.

2. В самом начале нужно сделать выдох, во время поднятия ног и головы – глубокий и полный вдох. опуская нижние конечности – такой же выдох. старайтесь не сбиваться с ритма, дышать в одном и том же темпе, если не получается делать упражнение с выпрямленными ногами, делайте его с согнутыми, постепенно вы научитесь делать его правильно. Далее не допуская длительного перерыва необходимо сразу перейти к выполнению второго упражнения комплекса 5 жемчужин тибетских лам. Необходимо постелить на пол коврик и лечь на него спиной. верхние конечности вытянуть вдоль тела, ладонями в пол, подбородок слился с грудью. Поднять прямые ноги вверх, перпендикулярно полу, следите за тем, чтобы таз был к нему плотно прижат. После нескольких недель тренировок у вас получится заносить ноги все дальше за голову, главное – не сгибать их. После медленно вернитесь в исходное положение (ИП).

3. В самом начале третьего упражнения гимнастики 5 тибетских жемчужин необходимо глубоко выдохнуть, а прогибаясь назад постепенно вдыхать, возвращаясь в ИП – выдыхать. Практикуйте весь комплекс упражнений 5 тибетцев и через месяц тренировок вы ощутите, насколько сильно он влияет на ваше тело и волю. Третье задание из комплекса тренировок Око возрождения или 5 тибетцев так же выполняется сразу за первыми двумя. для этого необходимо встать на колени, слегка их расставив, чтобы бедра располагались строго перпендикулярно. ладони расположить под ягодичными мышцами. Наклонив голову вперед, прижмите подбородок к груди. После, откинув ее назад, расправьте грудную клетку и прогните позвоночник. помогайте себе, опираясь руками о бедра.

4. Вернитесь в ИП. Четвертое упражнение Око возрождения может показаться сложным на первый взгляд, но это не так. Даже пожилые больные люди осваивали его, укрепляя свое тело и дух. Сядьте на коврик, вытянув перед собой прямые нижние конечности. Ступни должны находиться примерно на ширине плеч. Выпрямите спину, касаясь подбородком груди. ладонями опирайте об пол, пальцы должны «смотреть» вперед. Запрокинув голову как можно дальше назад, поднимите туловище вверх, чтобы оно приняло горизонтальное положение. Голени и верхние конечности должны размещаться перпендикулярно полу, как ножки у стола. Задержавшись в этом положении на несколько секунд, вернитесь в ИП.

5. Заключительное упражнение комплекса 5 тибетцев позволяет закрепить полученный результат и поднять свой энергетический потенциал еще на одну ступень. Лягте на пол лицом вниз, запрокинув голову назад, прогибайте позвоночник, опираясь на пальцы ног и ладони. Ладони должны находиться строго под плечами, пальцы «смотрят» вперед. Старайтесь, чтобы тело напоминало острый угол, вершина которого направлена вверх. Подбородком прижмитесь к груди, оставляя ноги прямыми, а руки и туловище в одной плоскости. Тело должно как бы сложиться пополам в тазобедренных суставах.

Осваивая упражнение комплекса тибетских лам учтите, что ни таз, ни колени пола касаться не должны. При максимальном напряжении всех мышц сделайте паузу, это же касается и прогиба, и подъема в угол.

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