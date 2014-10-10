Роты медицинской помощи были готовы к началу войны - Минобороны

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

По словам Андронатия, война началась для государства внезапно, поскольку раньше политика была такой, что война Украине не угрожает. “Армия находилась в более-менее расслабленном состоянии. Однако это не говорит о том, что она не готовилась”, - сказал он.

Он привел в качестве примера медицину. “Военно-медицинская служба была сохранена”, - сказал Андронатий.

“Что удалось сделать до начала войны? Даже еще три года назад медицинская рота состояла из 13-15 человек. Она была недееспособна. Нам удалось сделать нормальный штат медицинской роты, непосредственно в воинском подразделении, которое составляло в мирное время 58 человек”, - сообщил он.

По словам Андронатия, это стало отправной точкой, которая в условиях мобилизации позволила укомплектовать роты, которые смогли оказывать медицинскую помощь.