Гуманитарный штаб "Поможем" помогает самым незащищенным жителям Донбасса

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова адресно помогает самым социально незащищенным жителям Донбасса – в первую очередь, на лечение и медикаменты, продуктовыми наборами, восстанавливает окна. Об этом на пресс-брифинге сообщила Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. Адресно, в основном, на медикаменты и операции, помогли уже 238 людям, не считая тех, кому адресно доставляют продукты, аптечки, инсулин и лечат на оборудовании, установленном фондом в Донецке.

«Люди бедствуют настолько, что волонтеры уже фиксируют случаи смерти от голода в Луганской обл., - заявила Р. Филь. – Без системной помощи государства востоку страны грозит настоящая социальная катастрофа. Сейчас мы уделяем серьезное внимание адресной помощи. Если посмотреть на динамику обращений, то в начале боевых действий люди просили об эвакуации, затем о гуманитарной помощи. Теперь же участились звонки с просьбой помочь медикаментами».

С мая этого года Гуманитарный штаб эвакуировал из зоны АТО 30 тыс. жителей. Однако на этом помощь беженцам не заканчивается. Среди главных проблем, с которыми сталкиваются переселенцы, - поиск жилья, работы и лекарств. Для некоторых последнее – буквально вопрос выживания.

«Когда я только переехала в Киев, мне нужны были лекарства, без которых мое сердце попросту остановится, - рассказала Галина Жарова, инженер, ветеран труда из Луганска. – Пенсия у меня небольшая, и сразу после переезда я не могла ее получить. Обратилась в Фонд Рината Ахметова, где очень быстро выделили медикаменты. Я была тронута, спасибо большое всем!».

С аналогичной бедой столкнулась и Ирина Черкова из г. Первомайск, Луганской обл. Она и ее 6-летний сын Богдан больны сахарным диабетом. После приезда в Киев в конце августа над семьей взяли шефство сотрудники Гуманитарного штаба. «У меня пенсия – 1тыс. грн., а только на инсулин нам с сыном нужно 2,5 тыс. грн, - рассказала Ирина. – Спасибо Фонду за помощь».

По данным Р. Филь, Фонд Рината Ахметова берет под опеку, прежде всего, онкобольных, инсулинозависимых, инвалидов, пенсионеров старше 60 лет, беременных, матерей-одиночек. Так, в Донецкую область доставлено 15 тысяч флаконов инсулина, что обеспечивает 40% потребностей. До конца октября помогут всем больным с инсулинозависимым диабетом. Одно из самых сложных и дорогостоящих направлений – это также помощь людям, которые нуждаются в регулярном гемодиализе. Фонд Рината Ахметова еще в июне начал эвакуировать таких больных, начав с Горловки, откуда сразу вывез 28 пациентов в Днепропетровск.

«Отдельной строкой в нашей программе – сотрудники СКМ и члены их семей, - добавила Р. Филь. – Никто не сокращен, не уволен, им также помогают адресно».

В Фонде Рината Ахметова также приняли решение о восстановлении крыш и окон самым незащищенным категориям, а также социальных объектов. В частности, в ближайшее время установят окна в ИНВХ им. Гусака, где из-за разрушений не работает одно из важнейших отделений института.