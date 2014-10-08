Военнослужащие в зоне АТО должны быть обеспечены теплой одеждой до 10 октября

Военные в зоне проведения Антитеррористической операции должны быть обеспечены теплой одеждой до 10 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр обороны Украины Валерий Гелетей сегодня на брифинге в Киеве.

«До 10 октября все те расчеты, все поставки, которые планировались, должны быть завершены. 10 числа я сам лично еду в зону АТО, в том числе с волонтерами и буду на местах оценивать все то, что происходит, – это не только теплая одежда, это и обеспечение печками, дровами, углем, горючим и многими другими предметами, которые должны дать возможность нашим военнослужащим в нормальных условиях перезимовать», - заявил он.

«Это будет не очень просто, потому что есть и полевые условия, есть более комфортные условия, где будут находиться военнослужащие, но вместе с тем по каждому объекту, по каждому блокпосту, по каждому месту, где будут находиться военнослужащие, есть соответствующая карточка, схема, ответственное лицо», - добавил Гелетей.

Он заверил: «Мы делаем все, чтобы эта зима в условиях агрессии была для нас более-менее комфортной».