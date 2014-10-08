На востоке Украины в результате боевых действий погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек
14:55, 08 октября 2014Страна
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Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека относительно Украины, опубликованном сегодня, 8 октября
Фото: ukrmap.su
С середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек.
Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека относительно Украины, опубликованном сегодня, 8 октября.
«Несмотря на хрупкое перемирие в течение последнего месяца на востоке Украины, затяжной конфликт продолжает убивать и ранить мирных жителей, а также лишать более пяти миллионов жителей, которые непосредственно пострадали от насилия, их основных прав», - отметил в отчете Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
Он заявил, что «с середины апреля по 6 октября по меньшей мере 3660 человек были убиты и 8756 ранены на востоке Украины».
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