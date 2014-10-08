На востоке Украины в результате боевых действий погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек

С середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека относительно Украины, опубликованном сегодня, 8 октября.

«Несмотря на хрупкое перемирие в течение последнего месяца на востоке Украины, затяжной конфликт продолжает убивать и ранить мирных жителей, а также лишать более пяти миллионов жителей, которые непосредственно пострадали от насилия, их основных прав», - отметил в отчете Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

Он заявил, что «с середины апреля по 6 октября по меньшей мере 3660 человек были убиты и 8756 ранены на востоке Украины».