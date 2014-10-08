В этом эпидсезоне будут циркулировать известные Украине штаммы гриппа

По прогнозам Всемирной организации здравооранения и проведенных исследований ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины», в текущем эпидемическом сезоне 2014 - 2015 годов на территории Украины прогнозируется одновременная циркуляция вирусов гриппа А(Н3N2), подобных штамму A /Texas/50/2012(Н3N2), А(H1N1), подобный A /California/7/2009 (H1N1) pdm09, а также вируса гриппа, подобного штамму B / Massachusetts/2/2012 (линия Ямагата).

По словам начальника Отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний, санитарной охраны среды ГСЭС Украины Александра Заики, эти штаммы не являются новыми, они циркулировали и в прошлом году, поэтому на них уже есть выработанная противодействие среди актуальных сезонных вакцин, разрешенных к применению в Украине.