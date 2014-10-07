Завтра - полнолуние: организму необходима разгрузка

В полнолуние 8 октября 2014 г. Луна будет находиться в знаке Овна. От того, в каком знаке Зодиака находится Луна во время полнолуния, зависит, в частности, то, какие органы и системы организма будут наиболее уязвимы в этот момент.

В период прохождения Луны по знаку Овна (особенно в полнолуние) не рекомендуется проводить операции на органах, связанных с головой (уши, глаза, нос, носоглотка, миндалины, голосовые связки, полость рта, челюстно-лицевые суставы), а также лечение и удаление зубов.

В этом месяце полнолуние сопровождается Лунным затмением, а это значит, что метеозависимым людям и тем, у кого ослабленное здоровье (чей организм явно реагирует на подобные явления природы) необходимо очень внимательно следить за своим самочувствием.

Лунное затмение — 08 октября 2014 10:53 — 15° Овна 05′.

Пик полнолуния (максимальная фаза) — в 14 ч. 52 мин. (МСК). В этот момент будут 14 лунные сутки, закончится период роста Луны и начнется период убывающей Луны.

О том, что можно и что нежелательно делать в такие критические моменты:

Когда наступает полнолуние (а так же за день ДО и ПОСЛЕ него) рекомендуется не совершать никаких серьезных дел, больших покупок, не намечать важных сделок. Особенно не рекомендуется в период полнолуния проводить серьезные медицинские процедуры и хирургические операции (в том числе лечение суставов, лечение и протезирование зубов).

Лучше всего в полнолуние заниматься повседневными спокойными делами, очень хорошо провести разгрузочный день. Особенно тем, кто желает избавиться от лишних килограммов. Ведь в полнолуние организм активно усваивает все, что мы съедаем (и особенно жиры).

С точки зрения астрологии затмение 8 октября дает возможность выйти за пределы привычных шаблонов поведения, «зоны комфорта» для того, чтобы посмотреть, разобраться стоит ли держаться за то, что есть, что (кто) окружает вас сейчас или же «отпустить» и начать двигаться вперед. Особенно это касается взаимоотношений (в семье, с коллегами и партнерами). Стоит задать себе вопросы: что в вашей жизни зависит от других людей, поддерживают ли они вас или, возможно, препятствуют дальнейшему развитию. Лунное затмение вызывает эмоциональные ситуации, обостряет эмоции, заставляет смотреть на привычные вещи с другой точки зрения, а так же дает возможность завершить то, что не работает, обеспечивают условия для прихода нового и более прогрессивного.

Период лунного затмения — очень эффективное время для внутренней (духовной) работы, для медитативной практики, а также для разгрузочных дней (ограничения в пище).

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