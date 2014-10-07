6 причин боли в горле

А источник боли в горле может крыться в самых неожиданных местах.

В непролеченных зубах и деснах: кариес и зубной камень – это практически «домашний» рассадник инфекции.

В щетинках зубной щетки. Не зря ее рекомендуют менять как минимум раз в квартал: бактерии накапливаются на щетинках, как бы хорошо вы не вымывали щетку.

В носу. Искривления носовой перегородки и просто заложенный нос нарушают носовое дыхание. Природа мудра: нос приспособлен согревать вдыхаемый холодный воздух, а рот – нет, провоцируя переохлаждение миндалин.

В желудке. Если тебя часто беспокоит изжога и отрыжка, то вполне вероятно, что горлу постоянно приходится выдерживать натиск желудочного сока, содержащего кислоту. Возьми на заметку!

В неправильно подобранной обуви. Все дело в том, что переохлаждение стоп снижает местную температуру миндалин, это нормальная реакция организма. Как результат – болезнетворным бактериям и вирусам легче в них внедриться. Кстати, влажная кожа также усиливает переохлаждение.

В отоплении. Обогревательные приборы очень сильно сушат воздух. А локальная «засуха» не только усиливает боль в горле, но и снижает местную защиту миндалин.

med2.ru