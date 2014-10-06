Украинские художники выручили 5 млн грн за картины для лечения героев АТО

Согласно сообщению, средства будут направлены на адресные счета 50 тяжелораненых бойцов украинской армии.

«В первый же день аукциона собрано более 5 миллионов гривен: большинство картин были проданы по цене, значительно превышающей заявленную в каталоге. Это означает, что подобные проекты могут войти в общественную традицию», - отмечается в сообщении.

Банк сообщил, что экспозиция продлится с 3 по 12 октября в «Мистецьком Арсенале». Все вырученные от продажи полотен средства будут перечислены на счета участников АТО.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 100 млн грн для физических лиц номинальной стоимостью 1 тыс. грн, размещение которых проводится через «Ощадбанк», а средства от продажи будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 18 сентября в общий фонд государственного бюджета поступило свыше 64 млн грн от реализации «военных» казначейских обязательств.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.