Германия отправила в Украину гуманитарной помощи на $12 млн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой на брифинге в Киеве.

По его словам, речь идет о мобильных домиках, полевых кухнях, радиаторах, электрогенераторах, баках для топлива и воды, зимней одежде, одеялах, спальниках и гигиенических наборах.

"На польско-украинской границе этот груз появится 7 октября", - подытожил Полевой.