Германия отправила в Украину гуманитарной помощи на $12 млн
11:26, 06 октября 2014Страна
1
Министерство экономического сотрудничества и развития Германии отправило в Украину груз с гуманитарной помощью на общую сумму около 12 млн долл. для восточных регионов страны
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой на брифинге в Киеве.
По его словам, речь идет о мобильных домиках, полевых кухнях, радиаторах, электрогенераторах, баках для топлива и воды, зимней одежде, одеялах, спальниках и гигиенических наборах.
"На польско-украинской границе этот груз появится 7 октября", - подытожил Полевой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter