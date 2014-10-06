До конца октября на Донбасс доставят 500 тысяч продуктовых наборов

Как сообщили УНИАН в Кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова, из Днепропетровска в Мариуполь традиционно выехали грузовые машины с гуманитарной помощью в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. Следующая колонна машин будет отправлена в понедельник, 6 октября. В течение двух дней на Донбасс будет доставлено 82 тысячи продуктовых, 9 тысяч гигиенических и 4,5 тысячи детских наборов. Всего же до конца месяца Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова доставит на Донбасс 500 тысяч продуктовых наборов, что покроет потребность в продуктах для более 1 миллиона человек.

После того, как волонтеры «Метинвеста» разгрузят и расфасуют гуманитарные наборы в Мариуполе, в конце следующей недели помощь отправится в зону АТО, в первую очередь, в Донецк, а также в Ждановку и Амвросиевку. Последние два города впервые появились в маршрутах Штаба – ранее не было возможности доставлять помощь в эти города, хотя население испытывало необходимость в гуманитарной помощи. Согласно заявленным потребностям, в Ждановку и Амвросиевку будет доставлено, соответственно, 2,5 и 3 тысячи продуктовых наборов.

В целом, на Донбасс, начиная с 22 августа, в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова доставлено более 6 тысяч тоннгуманитарной помощи. В планах у Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова доставить в Донецкую и Луганскую области еще более 5 тысяч тонн продуктов, детского питания, средств гигиены. Напоминаем, что ранее Ринат Ахметов поставил задачу Гуманитарному штабу при своем благотворительном фонде отправить на Донбасс не менее 10 тысяч тонн помощи, учитывая критическую гуманитарную ситуацию в регионе.